Шольц поменял свое отношение к Путину — Эрдоган

Опубликовано: 03.11.2022 08:17 , Обновлено: 03.11.2022

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в последнее время поменял свое отношение к российскому президенту Владимиру Путину и РФ. Об этом сообщило издание Daily Sabah 2 ноября.

По словам Эрдогана, еще месяц назад Шольц «занимал совершенно другую позицию по отношению к Путину». Он утверждает, что немецкий канцлер «изменил ее по отношению к России, подчеркнув важность нахождения общего языка».

Президент Турции также заявил о важности «личных отношений» для осуществления «наиболее важных шагов» в дипломатии. Именно об этом в том числе они говорили с Путиным по телефону 1 ноября, сообщил Эрдоган.

Кроме того турецкий лидер считает, что эти звонки показывают, что российский президент «не тот, кто сделает шаг назад», если вы пойдете против него.

[info_b]Тем временем 20 октября стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия на своих полигонах обучит для Вооруженных сил Украины до 5000 военнослужащих. Этого хватит для комплектации полноценной новой бригады.

«Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами», – заявил он.

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Напомним, что 1 ноября Эрдоган созвонился с Путиным и предложил ему немедленно вывести войска из Украины и срочно перейти к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

Эрдоган предложил Путину быстрый способ завершить войну в Украине