Шольц назвал Илона Маска "троллем" и призвал не обращать на него внимания

Опубликовано: 06.01.2025 08:49 , Обновлено: 08.01.2025

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского миллиардера Илона Маска "троллем" и призвал меньше уделять внимания его эксцентричным и хамским заявлениям.

“Я не буду обхаживать Илона Маска и кормить тролля”, – так канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос о своей оценке недавних комментариев владельца Tesla и платформы X, в которых он оскорбил ведущих немецких политиков и поддержал AFD, крайне правую партию в Германии.

[inf]Ранее владелец Tesla и SpaceX назвал канцлера «шутом», а президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера — «антидемократическим тираном».[/inf]

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал критику Маска в адрес немецких политиков - в основном эпитеты - в интервью немецкому еженедельнику Stern. Канцлер заявила, что таким людям, как Илон Маск, не следует уделять много внимания. “Правило такое: тролля не кормить”, – подчеркнул глава немецкого правительства.

Шольц отметил, что в критике нет ничего нового, и политики должны «сохранять хладнокровие».

“Мы, социал-демократы, давно привыкли к тому, что есть состоятельные медиапредприниматели, которые не ценят социал-демократическую политику и не скрывают своего мнения”, - отметил политик.

Ранее Telegraf.news писал, что в Германии разгорелся скандал из-за публичной поддержки Илоном Маском ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. Он заявил, что его инвестиции в Германию дают ему право комментировать ситуацию в стране.

«Пытается повлиять на выборы» — В Германии разразился скандал после статьи Илона Маска в поддержку ультраправой партии