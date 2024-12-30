«Пытается повлиять на выборы» - В Германии разразился скандал после статьи Илона Маска в поддержку ультраправой партии

Опубликовано: 30.12.2024 17:18 , Обновлено: 30.12.2024

В Германии разгорелся скандал из-за публичной поддержки Илоном Маском ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля. Он заявил, что его инвестиции в Германию дают ему право комментировать ситуацию в стране.

На страницах газеты Welt am Sonntag, принадлежащей медиагруппе Axel Springer, была опубликована статья Маска, в которой он выразил поддержку AfD. «„Альтернатива для Германии“ (AfD) — это последняя искра надежды для этой страны», — написал Маск, добавив, что партия «может привести страну в будущее, где экономическое процветание, культурная целостность и технологические инновации станут не просто желаниями, а реальностью».

Тот факт, что лидер AfD Алис Вайдель имеет партнёра того же пола, по мнению Маска, должно опровергнуть обвинения партии в правом экстремизме. «Отождествление AfD с правоэкстремистской партией явно ложно, учитывая, что лидер партии Алис Вайдель состоит в однополых отношениях с партнёром из Шри-Ланки! Это похоже на Гитлера? Увольте!», — написал Маск в своей статье.

Публикация вызвала широкий резонанс в немецких СМИ и политических кругах. Редактор отдела мнений Welt am Sonntag Ева Мария Когель объявила о своей отставке в знак протеста, о чём сообщила в соцсети X (бывший Twitter), принадлежащей Маску.

Немецкие политики также обрушились с критикой на Welt am Sonntag за предоставление Маску, иностранному гражданину, площадки для выражения поддержки AfD. Так, кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал комментарии Маска «навязчивыми и самонадеянными».

Сопредседатель Социал-демократической партии Саския Эскен заявила, что «любой, кто пытается повлиять на наши выборы извне, кто поддерживает антидемократическую, человеконенавистническую партию, такую как AfD, будь то влияние, организованное государством из России или сконцентрированной финансовой и медийной властью Илона Маска и его друзей-миллиардеров из правления Springer, должен ожидать нашего жёсткого сопротивления».

«В мире Илона Маска демократия и права трудящихся являются препятствием на пути к большей прибыли», — [link href=“https://www.reuters.com/world/europe/german-politicians-decry-elon-musks-afd-support-intrusive-election-influence-2024-12-29/” target=“_blank” rel=“noopener”] сказала [/link] Эскен агентству Reuters. «Мы совершенно ясно говорим: наша демократия защитима, и её нельзя купить».

В свою очередь, главный редактор Welt Ульф Пошардт и его преемник Ян Филипп Бургард, который вступит в должность 1 января, в совместном заявлении для прессы отметили, что дискуссия по поводу статьи Маска была «очень поучительной», [link href=“https://apnews.com/article/germany-election-musk-far-right-afd-welt-915cc6821cd48c3168a7895b1d1c1a35” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] Associated Press. «Демократия и журналистика процветают благодаря свободе слова», — заявили они.

В правительстве Германии, в свою очередь, отметили, что Илон Маск «действительно пытается повлиять на федеральные выборы» своими публикациями в поддержку AfD. При этом там добавили, что Маск волен выражать своё мнение, ведь «в конце концов, свобода мнений распространяется и на величайшую чушь».

Досрочные выборы в Германии были назначены после того, как в прошлом месяце распалась правящая коалиция канцлера Олафа Шольца из-за разногласий по вопросам оживления стагнирующей экономики страны.

В последних опросах общественного мнения AfD заняла второе место в опросах общественного мнения, тем самым партия может «помешать» центристскому или левоцентристскому большинству. Основные более центристские партии Германии пообещали избегать любой поддержки AfD на национальном уровне.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Илон Маск удивлялся, что Германия «несёт значительную часть расходов ЕС».

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