Шойгу снял Суровикина с поста командующего российскими войсками в Украине

Опубликовано: 11.01.2023 18:42 , Обновлено: 11.01.2023

В министерстве обороны РФ сообщили, что назначенный в октябре генерал Суровикин был снят с должности командующего российского контингента в Украине.

На его место, командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине бы назначен сам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В то же время, Суровикин, как главком ВКС РФ, назначен заместителем Герасимова, также замами Герасимова назначены главком СВ Салюков и замначальника Генштаба Ким.

“Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с необходимостью более тесного взаимодействия ВС РФ и повышением качества обеспечения войск”, - пояснили в российском военном ведомстве причины понижения генерала Суровикина.

Ранее российские СМИ сообщили, что назначения руководства “специальной военной операцией” 11 января произвел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кстати, недавно российское издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что печально известный в РФ генерал-полковник Александр Лапин получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

Генерала, сдавшего Лиман, назначили начальником штаба Сухопутных войск РФ — РБК