Генерала, сдавшего Лиман, назначили начальником штаба Сухопутных войск РФ - РБК

Опубликовано: 10.01.2023 10:26 , Обновлено: 10.01.2023

Российское издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что генерал-полковник Александр Лапин получил должность начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

Официально об этом не объявлялось. Однако РБК уверено сообщило о назначении.

“Полководческий талант Лапина”

Ранее российский генерал стал известен благодаря публичной критике со стороны Рамзана Кадырова и основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Александр Лапин командовал российской группировкой “Центр”, и на него возвложили вину за бегство российских войск под Лиманом.

“Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?” - заявил тогда Кадыров.

“Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов… я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление”, - рассказал Рамзан Кадыров.

Его критику поддержал основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. “Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться», - поддержал главу Чечни Пригожин.