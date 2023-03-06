Шойгу посетил место крупнейшего проигранного РФ танкового сражения в Украине

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Опубликовано: 06.03.2023 12:42 , Обновлено: 06.03.2023

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал оккупированный портовый город Мариуполь на юго-востоке Украины, сообщило министерство обороны РФ в понедельник в своем официальном Telegram-канале. До этого там сообщили о визите Шойгу недалеко от линии фронта на Донецком направлении. В российских СМИ сообщили, что это район Угледара, где Россия проиграла крупнейшую танковую битву.

В Мариуполе же Сергей Шойгу осмотрел медицинский центр, новый жилой район, построенный военными, и был проинформирован о строительстве трубопровода, который “обеспечит водой многие населенные пункты региона”, говорится в официальном сообщении.

Независимых подтверждений, что министр обороны РФ так много осмотрел в Мариуполе пока не появилось. А украинский мэр города Петр Андрющенко в Telegram написал, что Шойгу визит в Мариуполь совершил для галочки.

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«Для понимания. Шойгу был в Мариуполе 3 марта. Его вертолет мы зафиксировали. Маршрут аэропорт Мариуполь – “Невский” и быстро обратно. То есть, де-факто смелости хватило только до знака в город», – говорится в сообщении украинского чиновника.

Шойгу побывал под Угледаром?

В субботу Минобороны РФ опубликовало видеозапись встречи Шойгу с российскими военнослужащими, проходящими службу в оккупированной части Украины. Было неясно, где было снято видео, и невозможно было определить его местоположение по геолокации.

Минобороны РФ сообщило, что Сергей Шойгу “проинспектировал передовой командный пункт одного из формирований сил “Восток” на юге Донецкого направления”. Там он заслушал доклад командующего Рустама Мурадова и офицеров «по текущей обстановке и действиям войск»

Некоторые российские СМИ и даже в Украине заявили, что, вероятно, глава Минобороны РФ посетил район Угледара. Там недавно закончилась одно из самых массовых танковых сражений войны в Украине.

Трехнедельная танковая битва в окрестностях Угледара на юге Украины закончилась поражением россиян. Бои у этого города, по словам украинских официальных лиц, стало крупнейшим танковым сражением войны на сегодняшний день и привело к сокрушительной неудаче для русских.

Россия проиграла крупнейшее танковое сражение в Украине — NY Times

В Генштабе Украины даже считают, что визит Шойгу свидетельствует о недоверии последнего к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, и что в высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

В командовании ВСУ уверены, что Сергей Шойгу потребовал “взять город любой ценой”, однако российские солдаты отказываются идти на штурм укрепленных позиций ВСУ без всякого обеспечения и подготовки.