Россия проиграла крупнейшее танковое сражение в Украине - NY Times

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Опубликовано: 01.03.2023 17:38 , Обновлено: 01.03.2023

Трехнедельная танковая битва в окрестностях Угледара на юге Украины закончилась поражением россиян . Бои у этого города, по словам украинских официальных лиц, стало крупнейшим танковым сражением войны на сегодняшний день и привело к сокрушительной неудаче для русских.

По данным издания, Россия бросила под Угледар в том числе новую бронетехнику, однако при первом широкомасштабном развертывании она была уничтожена.

“В затянувшемся сражении обе стороны послали в бой танки, громыхавшие по грунтовым дорогам и маневрировавшие вокруг деревьев, причем русские продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, стреляя издалека или из укрытий, когда русские колонны попадали в поле их зрения”, - рассказали журналисты NY Times, которые побывали на линии фронта.

В результате битвы Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны: наступающие колонны бронетехники попали в засады. Подорванные на минах, пораженные артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами, обугленные остовы российской бронетехники теперь усеивают поля по всем окрестностям Угледара.

Украинские военные утверждают, что Россия потеряла в этом бою по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров. Однако эта цифра не может быть независимо проверена. В свою очередь, Украина не раскрывает свои потери.

По мнению представителей ВСУ, такие большие потери связаны ещё и с неопытностью российских экипажей. Многие из их самых элитных подразделений РФ были разбиты раньше под Киевом, Харьковом и Херсоном. Их заменили недавно призванными солдатами, не обученными украинской тактике нападения на колонны из засад. В качестве доказательства, украинские солдаты рассказали, что захватили в плен медика, которого назначили управлять танком.

По словам украинцев, под Угледаром Россия потеряла так много машин, что ее командиры изменили тактику и прибегли только к атакам пехоты.

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Официально, в Миноброны РФ молчат о потерях, однако серьезность поражения России подтвердили российские военкоры. Так, Telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК “Вагнер”, сообщил, что “родственники погибших почти готовы убить и к кровной мести генералу”, ответственному за атаку близ Угледара.

В интервью в заброшенном доме недалеко от линии фронта украинский лейтенант Владислав Баяк, заместитель командира 1-го украинского механизированного батальона 72-й бригады, описал, как его солдаты смогли нанести такие тяжелые потери россиянам.

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Командуя в бункере в Угледаре, лейтенант Баяк засек приближающуюся первую колонну примерно из 15 танков и бронетранспортеров на видео, передаваемом с беспилотника. “Мы были готовы, - сказал он. Мы знали, что нечто подобное произойдет”.

Противотанковые группы, прячущиеся за деревьями вдоль полей и вооруженные американскими “Джавелинами” с инфракрасным наведением и украинскими ракетами “Стугна-П” с лазерным наведением, привели в действие свое оружие. Также были готовы и артиллерийские батареи. Сама грунтовая дорога была оставлена свободной от мин, в то время как поля вокруг были ими засеяны, чтобы побудить русских к наступлению и в то же время помешать танкам развернуться, как только ловушка захлопнется, передает рассказ украинского офицера NY Times.

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По словам лейтенанта Баяка, колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба и водители впадают в панику и пытаются развернуться — выезжая на заминированную обочину дороги. Взорванные транспортные средства затем действуют как препятствия, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, взрывая еще больше бронетехники и убивая солдат, которые выбираются из выведенных из строя машин. По словам лейтенанта, все это становится сценой хаоса и взрывов.

По его словам, российское командование направило вперед колонны бронетехники из-за отсутствия других вариантов действий против хорошо укрепленных позиций Украины, какой бы дорогостоящей ни была тактика. В течение примерно трех недель танкового сражения неоднократные атаки российской бронетехники проваливались. В одном случае украинские командиры нанесли даже удар управляемыми ракетами HIMARS. Хотя они обычно используются по стационарным целям, таким как склады боеприпасов или казармы, но также оказались эффективными против неподвижной танковой колонны. Украинцы также вели огонь из американских гаубиц M777 и французских Caesar, а также другого оружия, предоставленного Западом, такого как Javelins.