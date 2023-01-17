Шойгу объявил об "увеличении" российской армии ещё на 400 тыс солдат
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января заявил, что президент РФ принял решение "увеличить" состав российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Начнется процесс уже в 2023 году.
На начало 2022 года в армии РФ служили примерно 1 млн военнослужащих (без учета гражданских из обслуживающего персонала). В то же время, Владимир Путин в конце 2022 года принял решение увеличить вооруженные силы РФ с начала 2023-го штат до 1,15 млн. Теперь же российской армии потребуется ещё примерно 400 тыс военных.
“Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил”, - объяснил Сергей Шойгу такое решение.
Будет ли в связи с этим объявлена мобилизация в России, пока неясно. Сам Минстр обороны РФ заявил, что хочет нарастить число контрактников. По словам Сергея Шойгу, он хочет, чтобы в армии РФ их было не менее 695 тыс.
Также он приказал создать “комплексный план”, согласно которому будут наращивать “состав и численность ВС РФ”. Но подробностей не рассказал.
Окончательный срок расширения арми и создания новых дивизий, армейских соединений и отрядов устпновили - до 2026 года. В планах Минобороны РФ - создание трех новых мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск, двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках, а ещё армейского корпуса в Карелии.
Глава Минобороны РФ в связи с планированием расширения состава российской армии больше чем на 30% призвал строить новые полигоны, а также увеличить количество в учебных центрах армии. Как это будет сделано, российский министр не уточнил.
Ранее Телеграф сообщил, что украинская разведка обьявила о планах Кремля объявить мобилизацию после 15 января.
Кремль объявит о мобилизации 500 тыс россиян после 15 января — Guardian