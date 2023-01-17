Шойгу объявил об "увеличении" российской армии ещё на 400 тыс солдат

Опубликовано: 17.01.2023 13:41 , Обновлено: 10.05.2023

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января заявил, что президент РФ принял решение "увеличить" состав российской армии до 1,5 млн военнослужащих. Начнется процесс уже в 2023 году.

На начало 2022 года в армии РФ служили примерно 1 млн военнослужащих (без учета гражданских из обслуживающего персонала). В то же время, Владимир Путин в конце 2022 года принял решение увеличить вооруженные силы РФ с начала 2023-го штат до 1,15 млн. Теперь же российской армии потребуется ещё примерно 400 тыс военных.

“Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил”, - объяснил Сергей Шойгу такое решение.

Будет ли в связи с этим объявлена мобилизация в России, пока неясно. Сам Минстр обороны РФ заявил, что хочет нарастить число контрактников. По словам Сергея Шойгу, он хочет, чтобы в армии РФ их было не менее 695 тыс.

Также он приказал создать “комплексный план”, согласно которому будут наращивать “состав и численность ВС РФ”. Но подробностей не рассказал.

Окончательный срок расширения арми и создания новых дивизий, армейских соединений и отрядов устпновили - до 2026 года. В планах Минобороны РФ - создание трех новых мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск, двух десантно-штурмовых дивизий в Воздушно-десантных войсках, а ещё армейского корпуса в Карелии.

Глава Минобороны РФ в связи с планированием расширения состава российской армии больше чем на 30% призвал строить новые полигоны, а также увеличить количество в учебных центрах армии. Как это будет сделано, российский министр не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что украинская разведка обьявила о планах Кремля объявить мобилизацию после 15 января.

Кремль объявит о мобилизации 500 тыс россиян после 15 января — Guardian