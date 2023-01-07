Кремль объявит о мобилизации 500 тыс россиян после 15 января - Guardian

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Опубликовано: 07.01.2023 11:40 , Обновлено: 07.01.2023

Британское издание The Guardian сообщило со ссылкой на ГУР МО Украины, что Владимир Путин намерен объявить о новой мобилизации в России. Цель Кремля - поставить под ружье ещё 500 тыс мобилизованных.

Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР Украины, заявил, что Украина считает, что мобилизованные будут частью серии российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге страны. Если украинская оценка численности новых мобилизованных окажется верной, Россия почти удвоит свои довоенные силы в течение нескольких месяцев. Военная разведка Украины сообщила, что в настоящее время против Украины развернуто 280 000 российских сухопутных войск.

“Мы ожидаем, что они проведут наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожье, но будут обороняться в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им понадобится для выполнения такой задачи”, - заявил Скибицкий, объясняя, почему в Украине ожидают мобилизацию полумиллиона россиян, передает The Guardian.

Скибицкий рассказал, что Украина ожидает, что последняя волна мобилизации в РФ будет объявлена 15 января, после периода новогодних выходных в России: “Они делают упор на количестве людей и техники и надеются сокрушить нашу сторону”.

В то же время, власти России отрицают, что готовят вторую волну мобилизации, а Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что “бессмысленно” говорить о новой волне мобилизации, утверждая, что только половина из тех, кто уже мобилизован, была отправлена в Украину. Впрочем, представители Кремля, включая Путина, ранее отрицали планы отдать приказ о мобилизации, однако в конечном итоге объявили “частичную мобилизацию” в сентябре.

В то же время, некоторые российские военкоры, которые приобрели влияние в последние месяцы, заявили, что у России нет выбора, кроме как вскоре объявить о новой мобилизации.

Игорь Стрелков, российский ультранационалистический комментатор и бывший офицер ФСБ, предсказал, что Москва объявит мобилизацию в следующем месяце.

“Будет вторая волна мобилизации. Мы будем вынуждены провести вторую, а может быть, и третью волну. Чтобы победить в Украине, нам нужно будет призвать по меньшей мере еще полмиллиона солдат”, - заявил Стрелков, добавив, что новая мобилизационная кампания будет проведена в конце февраля, в годовщину начала войны.

Предупреждение Украины о новой мобилизации прозвучало после того, как Россия заявила, что соблюдает свое одностороннее прекращение огня на православное Рождество. Однако со ссылкой на свидетелей в оккупированном Россией Донецке, агентство Reuters сообщило об исходящем артиллерийском обстреле с российских позиций на окраинах города уже после того, как перемирие должно было вступить в силу. В свою очередь, российское агентство ТАСС сообщило, что украинские войска обстреляли город в полдень.