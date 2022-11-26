Путин рассказал матерям, почему их дети гибнут в Украине - "Живут или не живут, непонятно"

Опубликовано: 26.11.2022 10:23 , Обновлено: 26.11.2022

Президент России Владимир Путин встретился с тщательно отобранными женщинам, которых представили как матерей солдат, воюющих в Украине.

Среди них, в том числе, были чиновница, мать высокопоставленного военного из Чечни и представительницы провластных организаций.

Владимир Путин рассказал им в ответ на рассказ одной из матерей о гибели сына во время вторжения в Украину, что хотя утрату ребенка на войне и нельзя ничем восполнить, но так “складывается жизнь”.

“У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, так жизнь складывается, жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано, мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом”, - заявил он.

По его словам, некоторые россияне “живут или не живут – непонятно, и как уходят – от водки или ещё от чего-то – непонятно”.

“Жили или не жили – тоже незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет. А Ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушёл. Понимаете? В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой, с результатом прожита, причём с таким, к которому стремился”, - заявил он.

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