Экс-советник Трампа предложил США ликвидировать Путина. Но только в одном случае

Опубликовано: 12.10.2022 10:32 , Обновлено: 12.10.2022

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил во вторник, 11 октября, что США могут ликвидировать президента России Владимира Путина, если тот применит ядерное оружие в Украине.

Об этом сообщило издание Newsweek 12 октября.

Болтон, который был советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, говорил о возможности ядерной войны во время выступления на британском радио ТВ-шоу LBC во вторник. Он призвал США активизировать усилия по сдерживанию Путина, чтобы тот отказался от применения ядерного оружия. Также он заявил о том, что ответ его страны на применение Россией ядерного оружия может быть очень серьезным.

Таким образом, на британском телевидении на полном серьёзе обсуждали возможность убийства Владимира Путина.

https://twitter.com/LBC/status/1579894083144687616

Журналист спросил у господина Болтона, как можно ликвидировать президента РФ, если США не могут “достать его”. Однако бывший советник президента США не согласился.

“Вы можете спросить Касема Сулеймани в Иране, что происходит, когда мы решаем, что кто-то представляет угрозу для США. Владимиру Путину следует дать понять, что он подписал бы смертный приговор, если бы отдал приказ о применении тактического ядерного оружия”, - заявил бывший советник Трампа и Буша.

[info_b]Касем Сулеймани - Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции 3 января 2020 года был убит в Багдаде в результате целенаправленного авиаудара ВВС США. На его место был назначен бригадный генерал Исмаил Каани.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Издание Vice сообщило, что Илон Маск, вероятно, напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать в Твиттере свое предложение о прекращении войны в Украине.

Путин пообещал Маску нанести ядерный удар по Украине — Vice