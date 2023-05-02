Шойгу назвал свою цифру потерь украинцев и попросил вдвое больше ракет

Опубликовано: 02.05.2023 14:24 , Обновлено: 02.05.2023

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 мая заявил, что его страна наносит тяжелые удары по Украине по всей линии фронта, но что поставки оружия имеют решающее значение для обеспечения успеха. По его словам, за последний месяц Украина потеряла порядка 15 тыс военных.

На встрече с высшим военным руководством России Сергей Шойгу пожаловался, что российские войска участвуют в боевых действиях “вдоль всей линии соприкосновения”, но сражаются не только с Украиной, но и с “беспрецедентной военной помощью со стороны Запада”.

Сергей Шойгу заявил, что Кремль предпринял шаги по увеличению производства вооружений для поддержки вторжения в Украину, поскольку, по его словам, успех российских войск на поле боя будет “в значительной степени зависеть от своевременного пополнения запасов оружия” и другой военной техники.

“Руководство страны поставило перед оборонными предприятиями задачу увеличить темпы и объемы производства в короткие сроки”, - сказал Шойгу, говорится в стенограмме его выступления, опубликованной министерством.

При этом российский министр потребовал от корпорации “Ракетное тактическое оружие” нарастить производство ракет вдвое. «Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов», – похвалился министр обороны РФ, не объяснив, почему это не помогло российским войскам достичь хоть каких-то стратегических успехов в ходе зимнего наступления.

Ранее Российский правый активист, бывший офицер ФСБ, “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) решил 1 мая подвести итоги военной кампании в Украине за апрель. По его словам, удача в этом месяце была на стороне ВСУ.

Обескровлена и начала отступать — Гиркин подвёл итоги апреля для российской армии в Украине