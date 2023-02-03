Песков рассказал, сколько еще будет длиться война с Украиной

Опубликовано: 03.02.2023 14:11 , Обновлено: 26.02.2025

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня утром заявил, что война в Украине будет продолжаться, поскольку Донбасс «пока защищен не до конца».

«Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут», — процитировало его слова российское государственное информационное агентство ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что «пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать». Но не уточнил, что будет считаться достижением цели.

Кроме того Песков заявил, что «безопасность Крыма обеспечена надежно».

Как писал ранее Телеграф, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Владимир Путин и его генералы планируют весной новое «очень жестокое» наступление. Премьер Польши сослался на характер президента РФ и цели, которых он хочет достичь в Украине, но доказательств своей теории не привел.