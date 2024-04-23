Шойгу «насчитал» на границе с Россией 33 тысячи солдат НАТО

Опубликовано: 23.04.2024 14:51 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день у границ России насчитывается около 33 тысяч военных НАТО. По его словам, это случилось из-за того, что в Североатлантический альянс в начале марта вступила Швеция.

Шойгу утверждает, что вступление Швеции в НАТО повысило “военно-политическую напряжённость” на западном и северо-западном стратегических направлениях. Кроме 33 тысяч “натовцев”, на границе с Россией, по его словам, находится вдобавок около 300 танков и 800 других боевых бронированных машин, передало информагентство “ТАСС”.

При этом Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас недавно заявил, что на территорию страны прибыло 10 тысяч солдат НАТО. Цель — учения под названием “Балтийская операция”, которые должны пройти в стране с 4 по 21 июня, сообщил онлайн-портал Baltnews.

“Учения настолько масштабны, у нас такого ещё никогда не было”, – подчеркнул Лауринас Кащюнас.

Ранее Telegraf.news писал, что Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять ракеты Taurus на вооружение ВСУ. Об этом стало известно из его интервью немецкому изданию Bild.

По словам Зеленского, Украина испытывает острую нужду в новейшем вооружении Германии и западных стран, а именно в крылатых немецких ракетах Taurus, американских ракетах малой дальности ATACMS, а также истребителях F-16.

«Они нужны Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие», — [link href=“https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-scholz-fuerchtet-putins-atom-drohung-87822078.bild.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказал [/link] украинский президент.

По словам украинского лидера, в разговоре Шольц оправдал своё нежелание поставлять ракеты тем, что «Германия не является ядерной державой», а Taurus — самая «сильная система вооружений в Германии» и он не может оставить свою страну без неё.

«Он не будет канцлером мира» — Зеленский пожаловался на Шольца из-за ракет Taurus