«Он не будет канцлером мира» — Зеленский пожаловался на Шольца из-за ракет Taurus

Опубликовано: 10.04.2024 10:49 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание поставлять ракеты Taurus на вооружение ВСУ. Об этом стало известно из его интервью немецкому изданию Bild.

По словам Зеленского, Украина испытывают острую нужду в новейшем вооружении Германии и западных стран, а именно в крылатых немецких ракетах Taurus, американских ракетах малой дальности ATACMS, а также истребителях F-16.

«Они нужны Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие», — сказал украинский президент.

По словам украинского лидера, в разговоре Шольц оправдал своё нежелание поставлять ракеты тем, что “Германия не является ядерной державой”, а Taurus — самая “сильная система вооружений в Германии» и он не может оставить свою страну без неё.

Зеленский заявил, что нежелание поставлять оружие “не защитит мир от ядерной угрозы со стороны России» и что попытки “заморозить войну” только дадут возможность России “проанализировать свои ошибки” и нарастить военную мощь.

“Он [Шольц] не будет канцлером мира, если захочет заморозить эту войну”, — заявил Зеленский.

К слову, ранее Олаф Шольц оправдывал свое «нет» поставкам тем, что не хочет “превращать Германию в партию войны” и Украина сможет использовать ракеты “для нанесения ударов по целям на территории России”.

Также Зеленский подчеркнул, что полагается на военную поддержку не только из Германии.

“Украина может победить армию Путина только современным оружием: «Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — сказал Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в конфиденциальной беседе, что сможет закончить войну России и Украины, вынудив последнюю уступить Крым и Донбасс. Об этом изданию Washington Post рассказали близкие к кандидату от республиканской партии источники.

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