Севастополь атаковали морские беспилотники
Рано утром 22 марта Севастополь атаковали несколько морских беспилотников. Об этом сообщил назначенный Москвой губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, Черноморский флот сбил три дрона.
Развожаев написал в своем телеграм-канале, что БПЛА «пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия». Кроме того, по ним «отработало ПВО».
Чиновник утверждает, что «военные корабли не пострадали». При этом от взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях «повыбивало стекла».
Также известно, что движение морского транспорта утром 22 марта полностью остановили.
В Украине эту информацию официально не комментировали.
Тем временем в Сети опубликовали видео, как утверждается, с места событий:
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Ранее Телеграф писал, что российские и украинские власти подтвердили ночной удар 20 марта по крупному железнодорожному узлу в Крыму в Джанкое. Однако они разошлись в оценках последствий. В сети также появились видео местных жителей, которые наблюдали за полетом БПЛА и взрывами в районе железной дороги.