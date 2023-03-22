Севастополь атаковали морские беспилотники

Опубликовано: 22.03.2023 08:48 , Обновлено: 22.03.2023

Рано утром 22 марта Севастополь атаковали несколько морских беспилотников. Об этом сообщил назначенный Москвой губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, Черноморский флот сбил три дрона.

Развожаев написал в своем телеграм-канале, что БПЛА «пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия». Кроме того, по ним «отработало ПВО».

Чиновник утверждает, что «военные корабли не пострадали». При этом от взрывов уничтоженных дронов в нескольких зданиях «повыбивало стекла».

Также известно, что движение морского транспорта утром 22 марта полностью остановили.

В Украине эту информацию официально не комментировали.

Тем временем в Сети опубликовали видео, как утверждается, с места событий:

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Ранее Телеграф писал, что российские и украинские власти подтвердили ночной удар 20 марта по крупному железнодорожному узлу в Крыму в Джанкое. Однако они разошлись в оценках последствий. В сети также появились видео местных жителей, которые наблюдали за полетом БПЛА и взрывами в районе железной дороги.

Украинские беспилотники нанесли удар по ЖД-узлу в Крыму