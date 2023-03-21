Украинские беспилотники нанесли удар по ЖД-узлу в Крыму

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Опубликовано: 21.03.2023 08:22 , Обновлено: 21.03.2023

Российские и украинские власти подтвердили ночной удар 20 марта по крупному железнодорожному узлу в Крыму в Джанкое. Однако они разошлись в оценках последствий.

Назначенная Россией администрация Крыма сообщила, что сработала ПВО и все беспилотники были сбиты. Украинская разведка же сообщила о попадании по железнодорожному составу, который перевозил ракеты “Калибр”.

В сети также появились видео местных жителей, которые наблюдали за полетом БПЛА и взрывами в районе железной дороги. А затем они выложили видео в сеть.

“Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше”, - заявил назначенный Москвой глава администрации Джанкоя Игорь Ивин

“Взрыв в городе Джанкой уничтожил российские крылатые ракеты “Калибр НК” во время их транспортировки по железной дороге”, - сообщили, в свою очередь, в ГУР Украины.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1637905231756550144?t=l4DlowM8F5KtneuBTe0R7g&s=19”]

На некоторых из роликов в городе была слышна автоматная стрельба, а также видны взрывы. Снимающие за кадром в этом время говорят, что они произошли в районе железной дороги.

Осторожно! На видео есть ненормативная лексика.

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[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MrIceMr/status/1637935178126446598?t=-7R_UAbKvwKivpaRPf-iaQ&s=19”]

Удар беспилотниками Украина нанесла спустя пару дней после визита Владимира Путина в Крым и Мариуполь.