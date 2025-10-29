Сеул подарил Трампу золотую корону

Опубликовано: 29.10.2025 10:08 , Обновлено: 29.10.2025

Президент США Дональд Трамп 29 октября стал обладателем уникальной золотой короны, а также высшей государственной награды Южной Кореи, которой впервые удостоили американского президента.

“Мы дарим вам эту золотую корону по случаю вашего государственного визита, потому что она символизирует дух Силлы, впервые принесшего мир на Корейский полуостров и положившего начало золотому веку корейско-американского союза”, — так объяснил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён символику царского подарка, вручённого Трампу на встрече в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам южнокорейского президента, подаренная Трампу корона «символизирует божественную связь между властью небес и суверенитетом на Земле, а также сильное лидерство и авторитет лидера», передало агентство Bloomberg.

Сама корона представляет собой позолоченную копию Золотой короны из Чхонмачхона, артефакта эпохи Силла (57 г. до н.э. – 935 г. н.э.), который считается самой высокой, широкой и богато украшенной из сохранившихся древних корон Кореи. Копия была специально создана специалистом по культурному наследию Ким Джин Бэ.

Как известно, нынешний президент США проявляет неподдельную тягу к золоту. Сразу после вступления в должность он, в частности, распорядился украсить свой рабочий Овальный кабинет в золотых тонах.

Кроме того, правительство Южной Кореи наградило Трампа Большим орденом Мугунхва, высшей правительственной наградой - в знак признания его “миротворческих усилий”. Трамп, рассчитывавший на получение Нобелевской премии мира этого года, но так и не получивший её, стал первым президентом США, удостоенным этой корейской награды.

По мнению обозревателей Bloomberg, такими демонстративными и щедрыми подарками правительство Южной Кореи стремится завоевать расположение Трампа, пока обе стороны пытаются преодолеть серьёзные препятствия на пути к масштабному торговому соглашению. Переговоры двух стран затянулись на несколько месяцев и не позволяет реализовать торговое соглашение, которое ограничило бы американские пошлины на корейские товары 15% в обмен на инвестиции в США. Пока неясно, какой резонанс вызовет подарок в виде золотой короны в самих США. Там политические оппоненты Трампа в начале этого месяца организовали акцию протеста под лозунгом “Нет королям” в ответ на чрезмерное использование президентом своей исполнительной власти.

В феврале Трамп стал объектом бурных дискуссий после того, как разместил у себя в социальных сетях фейковую обложку журнала, на которой он был изображен в короне, отмечая свой шаг по блокировке взимания платы за въезд в центр города на Манхэттене.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в ответ на многомиллионные протесты в октябре по всей США под лозунгом «Нет королям», направленные против его политики, президент Дональд Трамп репостнул несколько видео, где он изображен в короне. И это после его заявлений в пятницу о том, что он «не король».

Трамп ответил протестующим видеороликом, где надевает корону и льет экскременты на их головы