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Трамп ответил протестующим видеороликом, где надевает корону и льет экскременты на их головы

Трамп ответил протестующим видеороликом, где надевает корону и льет экскременты на их головы
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🎥 Видео

В ответ на многомиллионные протесты по всей США под лозунгом «Без королей», направленные против его политики, президент Дональд Трамп репостнул несколько видео, где он изображен в короне. И это после его заявлений в пятницу о том, что он «не король».

«Они называют меня королем. Я не король», — сказал он в интервью Fox Business. Однако уже в субботу президент США наглядно показал, как относится к протестующим американцам, с помощью серии видеороликов, созданных искусственным интеллектом, в которых он предстает с короной на голове.

В его аккаунте в социальной платформе Truth Social появился ролик-дипфейк, где Трамп в короне пилотирует истребитель, который сбрасывает на протестующих нечто, похожее на экскременты.

Другим видео, также созданным с помощью ИИ, которым поделился вице-президент США Дж. Д. Вэнс, Трамп его репостнул на своей странице. На нём показано, как Трамп надевает корону и плащ, в то время как Нэнси Пелоси и другие демократы преклоняют перед ним колени.

В эти дни по всей Америке прошли около 2500 митингов, участники которых не поскупились на сатирические плакаты. Похоже, они больно ударили по самолюбию Дональда Трампа.

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Демонстранты прошли маршем по Вашингтону, Бостону, Атланте, Чикаго и Лос-Анджелесу, а также во многих других штатах. Многие несли и более серьёзные плакаты с такими лозунгами, как «Нет ничего патриотичнее, чем протест» или «Сопротивляйся фашизму».

Это уже третья массовая демонстрация против правительства Трампа с момента его возвращения в Белый дом. Предыдущая акция протеста «Без королей» в июне этого года прошла в 2100 городах по всей Америке.

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