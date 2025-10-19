Трамп ответил протестующим видеороликом, где надевает корону и льет экскременты на их головы

🎥 Видео

Опубликовано: 19.10.2025 12:17 , Обновлено: 19.10.2025

В ответ на многомиллионные протесты по всей США под лозунгом «Без королей», направленные против его политики, президент Дональд Трамп репостнул несколько видео, где он изображен в короне. И это после его заявлений в пятницу о том, что он «не король».

«Они называют меня королем. Я не король», — сказал он в интервью Fox Business. Однако уже в субботу президент США наглядно показал, как относится к протестующим американцам, с помощью серии видеороликов, созданных искусственным интеллектом, в которых он предстает с короной на голове.

В его аккаунте в социальной платформе Truth Social появился ролик-дипфейк, где Трамп в короне пилотирует истребитель, который сбрасывает на протестующих нечто, похожее на экскременты.

Другим видео, также созданным с помощью ИИ, которым поделился вице-президент США Дж. Д. Вэнс, Трамп его репостнул на своей странице. На нём показано, как Трамп надевает корону и плащ, в то время как Нэнси Пелоси и другие демократы преклоняют перед ним колени.

В эти дни по всей Америке прошли около 2500 митингов, участники которых не поскупились на сатирические плакаты. Похоже, они больно ударили по самолюбию Дональда Трампа.

















Демонстранты прошли маршем по Вашингтону, Бостону, Атланте, Чикаго и Лос-Анджелесу, а также во многих других штатах. Многие несли и более серьёзные плакаты с такими лозунгами, как «Нет ничего патриотичнее, чем протест» или «Сопротивляйся фашизму».

Это уже третья массовая демонстрация против правительства Трампа с момента его возвращения в Белый дом. Предыдущая акция протеста «Без королей» в июне этого года прошла в 2100 городах по всей Америке.