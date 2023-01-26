Сербия впервые допустила санкции против России

Опубликовано: 26.01.2023 09:48 , Обновлено: 26.01.2023

Власти Сербии впервые публично допустили возможность введения санкций против России. Глава МИД страны Ивиц Дачич рассказал, при каких условиях это может произойти.

По его словам, Белград может изменить курс и ввести санкции против РФ «в зависимости от того, что будет лучше для экономики и положения страны в мире».

«Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины, и именно так мы проголосовали в международных органах. Введем ли мы санкции против России — это другой вопрос. Это не вопрос времени или крайних сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов», — также сказал он EURACTIV Serbia .

Кроме того, министр подчеркнул, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году и до сих пор Сербия не присоединялась к западным санкциям, «потому что посчитала, что это не будет в ее интересах».

Как писал ранее Телеграф, президент Сербии Александр Вучич уже объяснял, почему не вводит санкции против России, и заявил, что будет терпеть, пока жизненные интересы страны не будут поставлены под угрозу.