Сербия впервые допустила санкции против России
Власти Сербии впервые публично допустили возможность введения санкций против России. Глава МИД страны Ивиц Дачич рассказал, при каких условиях это может произойти.
По его словам, Белград может изменить курс и ввести санкции против РФ «в зависимости от того, что будет лучше для экономики и положения страны в мире».
«Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины, и именно так мы проголосовали в международных органах. Введем ли мы санкции против России — это другой вопрос. Это не вопрос времени или крайних сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов», — также сказал он EURACTIV Serbia .
Кроме того, министр подчеркнул, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году и до сих пор Сербия не присоединялась к западным санкциям, «потому что посчитала, что это не будет в ее интересах».
Как писал ранее Телеграф, президент Сербии Александр Вучич уже объяснял, почему не вводит санкции против России, и заявил, что будет терпеть, пока жизненные интересы страны не будут поставлены под угрозу.