Вучич ответил, почему Сербия не вводит санкции против России

Опубликовано: 16.12.2022 11:47 , Обновлено: 16.12.2022

Президент Сербии Александр Вучич 15 декабря объяснил, почему не вводит санкции против России, и заявил, что будет терпеть, пока жизненные интересы страны не будут поставлены под угрозу.

Вучич рассказал, что когда резидент Люксембурга спросил его, «почему вы не вводите санкции», то удивился:

«Я сказал ему все, что у нас нет обязательств перед Россией, которая ввела санкции, продала оружие Хорватии, поддержала независимость Черногории. Я говорил об этом решении. Я объяснил все наши причины. Я вытащил соглашение и сказал, чтобы они показали мне одно из соглашений».

«У нас были санкции в течение 10 лет, зачем нам их вводить? У нас есть моральный долг, как долго мы можем продержаться, пока наши жизненные интересы не будут поставлены под угрозу», — заявил президент.

Однако отметил, что «Не все черно-белое. Россия поддержала нас в Совете Безопасности».

Кроме того, Вучич считает, что война в Украине будет идти и в 2023 году, а то и дольше. По его мнению, «следующая зима будет самой тяжелой в истории мира».

«Тяжелые дни еще впереди. Мы обеспечили и заранее закупили достаточное количество газа. […] Я бы хотел, чтобы война закончилась скоро, но этого не произойдет», — сказал он.