Сербия привела свою армию в наивысшую боеготовность

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Опубликовано: 27.12.2022 08:11 , Обновлено: 27.12.2022

Вооруженные силы Сербии привели в состояние наивысшей боевой готовности 26 декабря. Такой приказ отдал президент страны Александр Вучич, передает местное госагентство Tanjug.

«Президент Сербии, как главнокомандующий, приказал сегодня вечером, чтобы Вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности до уровня применения вооруженной силы», — объяснил министр обороны Сербии Милоша Вучевича.

Кроме того Вучич приказал привести в полную боеготовность все подразделения МВД. Они перейдут под командование начальника Генштаба.

Тем временем в соцсетях появились видео с переброской сербских войск.

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Отметим, что обострение на севере Косово, гдеживут сербы продолжается. 25 декабря на севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО) прозвучали выстрелы, где местные сербы установили блокпосты на дорогах.

Ранее, 16 декабря, Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на введение контингента своих армии и полиции в Косово.