Сербия попросила НАТО пропустить ее войска в Косово

Опубликовано: 16.12.2022 13:34 , Обновлено: 16.12.2022

Сербия передала миссии НАТО (KFOR) запрос на введение контингента своих армии и полиции в Косово. Об этом стало известно 16 декабря.

Президент Сербии Александар Вучич еще 15 декабря заявил, что кабмин принял решение направить миссии НАТО запрос на возвращение военных и полиции в Косово и Метохию, согласно резолюции ООН 1244.

«Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос», — сказал он.

[info_b]В резолюции 1244 сказано, что Сербия может разместить в Косово до 1000 сотрудников своих сил безопасности.[/info_b]

В свою очередь американский посол Кристофер Хилл отметил, что Сербия имеет на это право.

«Конечно, правительство Сербии имеет право обратиться в KFOR, но это остается политическим вопросом и поэтому требует политического решения. Нам нужно успокоить ситуацию, чтобы члены сербской общины, проживающие в этом районе, могли иметь четкие ожидания относительно того, как будет выглядеть их жизнь в будущем», — сказал он.

По словам Хилла, мир может быть достигнут путем создания Сообщества сербских муниципалитетов (ZSO).