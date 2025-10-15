Сербия после переговоров с Россией попросила о помощи у Евросоюза - "Непростая зима"

Опубликовано: 15.10.2025 14:18 , Обновлено: 15.10.2025

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выступил перед журналистами, где сообщил, что его страну ждёт «непростая зима».

В связи с этим глава Сербии попросил ЕС о помощи в преодолении энергетического кризиса.

«NIS находится под американскими санкциями, а когда он находится под американскими, он де-факто находится и под европейскими. Эта проблема для нас непростая, и её нелегко решить. Я надеюсь, что мы получим поддержку и помощь ЕС во всех вопросах, важных для энергетической безопасности, энергетической безопасности Сербии», — сказал Вучич, взглянув на стоявшую рядом главу Еврокомиссии.

По словам Вучича, «зима будет для нас непростой, она не будет легкой, мы обеспечили себе большие запасы нефти и газа, но, судя по тому, как развиваются события, это будет сложная политическая зима для нас».

Он также напомнил, что 54,5% от общего объема экспорта из Западных Балкан идет в страны ЕС, а основной экспорт из Сербии идет в Германию, Италию, Румынию и Венгрию.

Вучич ещё раз подчеркнул, что вступление Сербии в Евросоюз является приоритетом как для властей, так и для избирателей.

«Нам предстоит столкнуться со многими проблемами, но мы делаем все возможное и работаем на европейском пути», — сказал Вучич.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что будет создана специальная комиссия для помощи Сербии в преодолении энергетического кризиса.

Ранее Александр Вучич провел переговоры с российской делегацией, прибывшей в Белград. Представители Кремля обсуждали судьбу топливно-энергетической компании NIS (Naftna Industrija Srbije). Этот сербский гигант, более 50% доли в котором принадлежит российскому «Газпром нефти», попал под санкции США.

Судя по заявлениям Вучича, Россия пока не предложила Сербии вариант выхода из ситуации. По требованию США Белград должен вывести компанию, которая обеспечивает 80% всего топлива в стране, из-под контроля России.

Однако, по словам президента Сербии, Россия сопротивляется такому развитию ситуации. «Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, мы должны были заключить контракт до мая. Почему до Нового года? Потому что они хотят нам сказать: если вы начнёте национализировать NIS или что-то ещё, мы можем отключить газ 31 декабря. Для меня это плохой сигнал во всех смыслах. Не потому, что мы планировали национализацию, если бы мы это сделали, у нас не было бы санкций», — сказал Вучич.

Сербия оказалось на грани энергетической катастрофы из-за санкций США против России