Сербия оказалось на грани энергетической катастрофы из-за санкций США против России

Опубликовано: 14.10.2025 10:32 , Обновлено: 14.10.2025

Российская делегация прибыла в Белград для переговоров о судьбе топливно-энергетической компании NIS (Naftna Industrija Srbije). Этот сербский гигант, больше 50% доли в котором владеет российский "Газпром нефть", попал под санкции США.

В результате Сербия оказалось без поставок сырой нефти, которая поступала на главный нефтеперерабатывающий завод в Панчево через хорватский нефтяной порт в Омишале, а затем по нефтепроводу, принадлежащему оператору JANAF. Этот НПЗ обеспечивал до 80% всего топлива в Сербии.

В состав российской делегации вошли президент «Газпром нефти» Александр Дюков и заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

По словам президента Сербии Вучича, в стране осталось запасов нефти на две недели. А США ранее прямо сказали, что решить проблему можно только путем отказа России от своей доли в энергетической сербской компании.

“Наши российские друзья поняли наше послание. Мы понимаем их интересы. Мы сделаем все, тактически и стратегически, в наилучших интересах Сербии”, - пообещал после переговоров Вучич в видеообращении в Instagram.

Публикация появилась после того, как Вучич провел “откровенные и искренние переговоры” с Александром Дюковым - генеральным директором материнской компании NIS “Газпромнефть”.

С газом тоже вопросы?

Тем не менее Вучич выказал недовольство некоторыми действиям России. Президент Сербии подчеркнул, что он разочарован тем, что газовое соглашение с Россией действует только до конца года, но что послание российской стороны ему понятно.

В интервью Informer президент Вучич подтвердил, что россияне предложили заключить газовое соглашение только до конца 2025 года, хотя он ожидал, что оно продлится как минимум до мая 2026 года.

“Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, мы должны были заключить контракт до мая. Почему до Нового года? Потому что они хотят нам сказать: если вы начнёте национализировать NIS или что-то ещё, мы можем отключить газ 31 декабря. Для меня это плохой сигнал во всех смыслах. Не потому, что мы планировали национализацию, если бы мы это сделали, у нас не было бы санкций”, — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии в обращении к нации заявил, что санкции затронут не только компанию, но и всех граждан страны.

«Это плохая новость для нашей страны, как и ожидалось. Она во много раз хуже для Сербии. Должен отметить, что это не направлено против отдельных лиц и не касается деятельности одной компании, но будет иметь серьёзные последствия для страны и затронет каждого гражданина», — сказал Вучич.

А Александр Титоло, временный поверенный в делах посольства США в Сербии, в интервью изданию «Блиц» заявил, что санкции не направлены против сербского народа, а их цель — оказать финансовое давление на Россию для прекращения войны в Украине. При этом Сербии, по его словам, следует предпринять шаги для вывода компании NIS из-под российского контроля.

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