США ввели санкции против нефтяного гиганта в Сербии. Полностью оставят страну без бензина?

Опубликовано: 09.10.2025 17:24 , Обновлено: 09.10.2025

США в четверг ввели ранее обещанные санкции в отношении сербской компании NIS. Президент Сербии Александр Вучич в телевизионном обращении заявил, что компания, которая перерабатывает большую часть нефтепродуктов в стране, включая бензин и авиатопливо, не сможет работать после 1 ноября.

[inf]Нафтна индустрија Србије, НИС / Naftna industrija Srbije, NIS) — одна из крупнейших энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, головной офис которой расположен в Сербии. NIS — одна из самых прибыльных компаний в Сербии и один из крупнейших отечественных экспортёров. Мажоритарным акционером НИС является российская нефтегазовая компания «Газпром нефть», владеющая 56,15 % акций, тогда как 29,87 % акционерного капитала принадлежит Республике Сербии.[/inf]

Операторы хорватского трубопровода JANAF (JANF.ZA) сразу после объявления санкций заявили о прекращении поставок в Сербию и намерении сосредоточиться на других рынках.

Сама компания сообщила клиентам, что те теперь не могут оплачивать топливо на примерно 350 заправочных станциях с помощью карт American Express, Mastercard или Visa.

Директор по розничной торговле NIS Бояна Радоевич заявила, что автозаправочные станции продолжат работать, а компания обеспечила себя достаточным количеством нефти для продолжения работы своего нефтеперерабатывающего завода в Панчево, недалеко от Белграда, мощностью 4,8 миллиона метрических тонн в год.

Подумают над национализацией?

Президент Сербии в своем обращении к нации заявил, что санкции затронут не только компанию, но и всех граждан страны.

«Это плохая новость для нашей страны, как и ожидалось. Она во много раз хуже для Сербии. Должен отметить, что это не направлено против отдельных лиц и не касается деятельности одной компании, но будет иметь серьёзные последствия для страны и затронет каждого гражданина», — сказал Вучич.

При этом он заверил, что до нового года у компании есть запасы нефти для производства топлива. Что будет с 2026 года — пока неясно.

По его словам, из-за санкций против NIS Сербию ждут крайне тяжелые последствия. Вучич добавил, что продолжит переговоры с американскими партнерами, а также ожидает реакции Москвы.

Президент отметил, что компания, попавшая под санкции, обеспечивала 9% доходов бюджета Сербии.

Вучич заявил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для обеспечения нормальной жизни граждан, а также что он попросит «своих российских друзей» еще раз подумать о последствиях санкций для Сербии и попытаться найти совместное решение.

«Я прекрасно знаю, что русские не виноваты в санкциях, но я, как президент Республики, не имею права допускать, чтобы мой народ страдал, я ни виновен, ни обязан. И я этого не допущу. У меня достаточно терпения, чтобы договариваться обо всём. Но допускать, чтобы граждане Сербии страдали, — это не их вина, и я не могу, не буду и не имею права этого делать», — подчеркнул Вучич.

США выдвинули требование

Александр Титоло, временный поверенный в делах посольства США в Сербии, в интервью изданию «Блиц» заявил, что санкции не направлены против сербского народа, а их цель — оказать финансовое давление на Россию для прекращения войны в Украине. При этом Сербии, по его словам, следует предпринять шаги для вывода компании NIS из-под российского контроля.

«Сам президент Вучич заявил, что Сербия не является объектом этих мер, и мы ценим его ведущую роль в этом важнейшем вопросе. Россия могла бы разрешить эту ситуацию уже завтра, если бы согласилась продать свою долю в компании NIS по справедливой цене, — сказал он. — В противном случае Сербия должна предпринять шаги по выводу NIS из-под российского контроля».