Сербию пригрозили не пустить в ЕС из-за участия Вучича в параде Победы в Москве

Опубликовано: 16.04.2025 08:13 , Обновлено: 16.04.2025

Европейские чиновники предостерегли президента Сербии Александра Вучича от участия в параде Победы 9 мая в Москве. По словам канцлера Министерства иностранных дел Эстонии Йонатана Всевиова, это может стоит Сербии членства в ЕС. Схожие предостережения от руководства ЕС получил и Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, которому вместо Москвы в ЕС рекомендовали посетить Киев, чтобы продемонстрировать "солидарность с Украиной" в войне с Россией.

По информации российских СМИ, Вучич оказался в числе высокопоставленных иностранных гостей, приглашённых на парад 9 мая в Москве, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди других иностранных лидеров, уже подтвердивших своё участие, оказались также президент Беларуси Александр Лукашенко и китайский лидер Си Цзиньпин.

Однако возможное участие в официальных мероприятиях в Москве европейских лидеров - и Вучича, и Фицо - в ЕС посчитали недопустимым в условиях идущей войны России с Украиной. Йонатан Всевиов назвал парад Победы в Москве “лакмусовой бумажкой” для европейских лидеров, известных своей лояльной позицией по отношению к российским властям.

“Мы должны гарантировать, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Последствием этого является то, что они не вступают в Европейский союз”, - прокомментировал информацию о возможной поездке Вучича в Москву канцлер эстонского МИДа.

[info_b]Сербия давно пытается одновременно развивать отношения и с Брюсселем, и с Москвой. В 2009 году страна подала заявку на вступление в ЕС, а в 2012 году стала кандидатом на членство. Однако переговоры о вступлении Сербии в последние годы зашли в тупик из-за явной поддержке российской стороны в развязанном в Украине военном конфликте. Так, Белград отказался поддержат западные санкции против России, а это многие европейские чиновники рассматривают в качестве одного из принципиальных критериев членства в ЕС.[/info_b]

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что вопрос участия европейских политиков в торжественной церемонии в Москве 14 апреля обсуждался на встрече министров иностранных дел стран - участниц ЕС. По её словам, на этой встрече было чётко заявлено, что “любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно европейской стороной”.

“Я также призвала все государства-члены, а также представителей европейских институтов посещать Киев как можно чаще, чтобы действительно продемонстрировать нашу солидарность и то, что мы с Украиной”, - заявила Каллас.

“Сейчас 2025 год, а не 1939 год”

Премьер-министр Словакии эти слова воспринял как проявление “неуважения” и заявил, что “выступает решительно против них”.

“Никто не может диктовать мне, куда я могу или не могу путешествовать. Я поеду в Москву 9 мая. Является ли предупреждение госпожи Каллас формой шантажа или сигналом о том, что меня накажут после возвращения из Москвы ? Я не знаю. Но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939 год”, - заявил Фицо.

Он также упрекнул руководство в ЕС в искажении “сути демократии”, в “игнорировании фактов злоупотребления уголовным правом в отношении оппозиции в Словакии”, а также заявил, что он является “одним из немногих в ЕС, кто последовательно говорит о необходимости мира в Украине и не поддерживает продолжение этой бессмысленной войны”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году президент Сербии Александр Вучич озвучил пессимистичный прогноз относительно будущего военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, война затянется на десятилетие и закончится мирным урегулированием “по корейскому сценарию”.

Президент Сербии предрёк Украине 10 лет войны и финал «по корейскому сценарию»