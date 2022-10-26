Сенат Польши признал Россию "террористическим режимом"

Опубликовано: 26.10.2022 17:09 , Обновлено: 26.10.2022

Сенат Польши 26 октября принял резолюцию, в которой Россию признают "терористическим режимом" .

Сенат Польши 26 октября единогласно 85 голосами принял резолюцию о признании власти Российской Федерации “террористическим режимом”, в которой «решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации как террористический режим».

В резолюции сенаторы утверждают, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали “жестокую войну с Украиной, желая стереть с лица земли эту суверенную страну и уничтожить ее народ”. Они почеркнули, что “героическая защита независимости гражданами Украины вызывала восхищение всего свободного мира”.

“Украина сегодня является самым важным местом, защищающим демократию и свободу”, - заявили польские сенаторы.

В своем постановлении польские сенаторы обвинили российских военных в терроризировании жителей украинских городов, бомбежках гражданских объектов.

«Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, чтобы воспитать из них янычар режима. Они депортируют, переселяют и отправляют граждан Украины на дальнюю периферию России», — говорится в постановлении.

“Все эти акты государственного терроризма мы хорошо знаем из учебников истории. Европейцы считали, что им больше никогда не будут угрожать геноцид и военные преступления”, - заявили польские сенаторы.

Ранее Телеграф сообщил, что эстонский парламент, который называется Рийгикогу, признал 18 октября Россию “террористическим режимом”. Это произошло на заседании после представленного 85 депутатами проекта заявления «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим».

Эстонский Рийгикогу признал Россию «террористическим режимом»

Ранее другая Балтийская страна Латвия также признала Россию спонсором терроризма. Латвийский Сейм 11 августа принял заявление об объявлении Россию страной-спонсором терроризма и призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу шенгенских и национальных виз россиянам и белорусам. Таким образом, Российская федерация впервые официально была объявлена страной-спосносором терроризма государством-участником ООН.

Эстонский Рийгикогу признал Россию «террористическим режимом»