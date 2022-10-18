Эстонский Рийгикогу признал Россию "террористическим режимом"
Эстонский парламент, который называется Рийгикогу, признал 18 октября Россию "террористическим режимом". Это произошло на заседании после представленного 85 депутатами проекта заявления «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим».
В итоге эстонские депутаты поддержали заявление, в котором осуждается аннексия территории Украины и власти России объяаляются “террористическим режимом”, [link href=“https://rus.postimees.ee/7628886/foto-i-video-riygikogu-priznal-rossiyskiy-rezhim-terroristicheskim” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] местное издание Postimees.
“Рийгикогу признает российский режим террористическим, а российскую федерацию - страной-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации”, - говорится в заявлении.
Ранее другая Балтийская страна Латвия также признала Россию спонсором терроризма. Латвийский Сейм 11 августа принял заявление об объявлении Россию страной-спонсором терроризма и призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу шенгенских и национальных виз россиянам и белорусам. Таким образом, Российская федерация впервые официально была объявлена страной-спосносором терроризма государством-участником ООН.