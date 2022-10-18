Эстонский Рийгикогу признал Россию "террористическим режимом"

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Опубликовано: 18.10.2022 13:58 , Обновлено: 18.10.2022

Эстонский парламент, который называется Рийгикогу, признал 18 октября Россию "террористическим режимом". Это произошло на заседании после представленного 85 депутатами проекта заявления «Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим».

В итоге эстонские депутаты поддержали заявление, в котором осуждается аннексия территории Украины и власти России объяаляются “террористическим режимом”, [link href=“https://rus.postimees.ee/7628886/foto-i-video-riygikogu-priznal-rossiyskiy-rezhim-terroristicheskim” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] местное издание Postimees.

“Рийгикогу признает российский режим террористическим, а российскую федерацию - страной-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации”, - говорится в заявлении.

Ранее другая Балтийская страна Латвия также признала Россию спонсором терроризма. Латвийский Сейм 11 августа принял заявление об объявлении Россию страной-спонсором терроризма и призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу шенгенских и национальных виз россиянам и белорусам. Таким образом, Российская федерация впервые официально была объявлена страной-спосносором терроризма государством-участником ООН.

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