Сейм Литвы решил не лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину чаще одного раза в три месяца

Опубликовано: 23.04.2024 14:34 , Обновлено: 23.04.2024

Сейм Литвы не поддержал предложение ограничить количество поездок белорусов, которые проживают в стране, на родину. В то же время в законодательном органе обсуждают ужесточение проверки въезжающих в Литву граждан Беларуси. Об этом написало издание LRT.

Рассматриваемый в сейме проект предусматривал, что белорусы и россияне, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) в Литве, смогут приезжать на родину не больше одного раза в три месяца. Тем, кто будет возвращаться туда чаще, предлагали аннулировать ВНЖ.

Парламентарии проголосовали следующим образом: 20 членов Сейма поддержали предложение лишать разрешения на временное проживание в Литве тех белорусов и россиян, которые выезжают на родину больше одного раза в год, 47 высказались против, еще 45 воздержались.

За идею разрешить одну поездку раз в три месяца проголосовал 41 депутат, против - 37, еще 39 парламентариев воздержались.

Проект также предусматривал продление на год национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России. Известно, что “политики продолжат голосовать за предложение”.

За и против

Как отметил журналист и политический деятель Аудронюс Ажубалис, при уменьшении количества людей, которые буду пересекать госграницу, литовским службам будет легче их проверять и контролировать потоки. «И посмотреть, кто, почему и для чего они ходят туда-сюда», - сказал он. При ограничении количества поездок россиян и белорусов на родину ситуация станет более прозрачной, добавил Ажубалис.

В то же время лидер Лейбористской партии Литвы Андрюс Мазуронис заявил, что такая ограничительная мера “больше направлена на общество” и не отвечает “вызовам безопасности”. “Мы не поддерживаем ужесточение и видим белорусское общество и его людей несколько иначе, чем российское общество”, - сказал он.

Напомним, о предложении аннулировать вид на жительство в Литве тем белорусам, которые выезжают в Беларусь чаще одного раза в три месяца, стало известно 10 апреля. В Департаменте государственной безопасности Литвы назвали такую частоту поездок “контрразведывательной угрозой”.

В Сейме Литвы предложили запретить белорусам ездить на родину чаще одного раза в год из-за «контрразведывательной угрозы»