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Сейм Литвы отказался от идеи лишать белорусов ВНЖ за частые поездки на родину

Сейм Литвы отказался от идеи лишать белорусов ВНЖ за частые поездки на родину
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Сейм Литвы принял решение продлить ещё на год — до 2 мая 2026 года — действие национальных ограничительных мер в отношении граждан России и Беларуси, введённых из-за войны в Украине. Важный момент в том, что литовский парламент решил не вводить новые, более строгие, ограничения для граждан Беларуси, хотя для россиян дополнительные ужесточения предусмотрены. За такое решение проголосовали 115 депутатов Сейма, лишь 1 воздержался.

Как следует из закона, который теперь будет действовать до мая 2026 года, для граждан Беларуси сохраняются следующие ограничения:

  • Приостановлен приём заявлений на получение Шенгенских виз в литовских консульствах (исключение — случаи, когда посредником выступает МИД Литвы).
  • При въезде в Литву через внешнюю границу ЕС к гражданам Беларуси применяется дополнительная оценка рисков на предмет «угрозы общественному порядку», внутренней безопасности любой из стран Шенгена. Это может привести к проведению более тщательного контроля (так называемой «второй линии проверки»).
  • Сохраняется запрет на импорт в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов, произведённых в Беларуси (и России).

Сейм не поддержал предложение ввести для белорусов такие же новые, более жёсткие ограничения, как для россиян. В частности, с 3 мая 2025 года для россиян вводится правило: временный вид на жительство в Литве может быть аннулирован, если будет установлено, что гражданин РФ за последние 3 месяца более одного раза посещал Россию или Беларусь (есть исключения для объективных причин, транспортных экипажей и т. д.).

Это новое ужесточение на граждан Беларуси не распространилось.

Также напомним, что ранее введённые и продлённые теперь ограничения не включают (в отличие от россиян) запрет для белорусов на приобретение недвижимости в Литве или приостановку приёма заявлений на временный вид на жительство (для россиян она действует, кроме определённых случаев).

Как заявил в ходе рассмотрения глава МИД Литвы Кястутис Будрис, причины, по которым закон об ограничениях был принят изначально (в мае 2023 года), «никуда не исчезли», «угрозы сохраняются», и эти меры остаются «необходимыми и целесообразными».

В белорусском внешнеполитическом ведомстве продление санкций пока не комментировали.

А в конце 2024 года, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с белорусской молодёжью, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул, что для Беларуси это — «время возможностей».

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»

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