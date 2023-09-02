СБУ заподозрила олигарха Коломойского в мошенничестве и отмывании 40 млн долларов

Опубликовано: 02.09.2023 11:32 , Обновлено: 02.09.2023

Служба безопасности Украины сообщил 2 сентября о вручении официальных подозрений украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Его заподозрили в мошенничестве и отмывании более полумиллиарда гривен (более 40 млн долларов по нынешнему курсу), которые тот, по версии украинских правоохранителей, вывел за границу.

Подозрения СБУ олигарху объявили по двум статьям Уголовного кодекса:

статья 190 - мошенничество);

статья 209 - легализация имущества, полученного преступным путем.

Как сообщило интернет-издание “Страна”, ссылаясь на данные СБУ, Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен с 2013 по 2020 годы, “используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений”.

О задержании олигарха пока речь не идет. Не сообщили в ведомстве и о том, проводился ли повторный обыск в его доме.

Напомним, СБУ вместе с Бюро экономической безопасности пришли с обыском к одному из богатейших бизнесменов Украины 1 февраля 2023 года. Тогда сообщалось, что они связаны с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

СБУ пришла с обыском к олигарху Коломойскому

[info_b]В 2022-м Forbes оценил состояние Коломойского в 1,9 млрд долларов. Однако, в ноябре 2022 года «Укрнафта» и «Укртатнафта», которыми до этого владел олигарх, национализировали, после чего Forbes переоценил его состояние - до 850 млн долларов.[/info_b]