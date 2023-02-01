СБУ пришла с обыском к олигарху Коломойскому

Опубликовано: 01.02.2023 12:25 , Обновлено: 01.02.2023

Служба безопасности Украины, а также Бюро экономической безопасности 1 февраля пришли с обыском к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Как пишет издание «Страна», это связано с расследованием по махинациям в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

«Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы», — сообщили СМИ.

К слову, еще в октябре 2022 года Коломойского вызывали в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос.

Перед этим, в середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. У олигарха изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое.

[info_b]Отметим, что в 2019 году некоторые считали Владимира Зеленского «марионеткой» Коломойского из-за того, медихолдинг бизнесмена «1+1» оказывал ему поддержку (на телеканале «1+1» выходил сериал «Слуга народа»). Позже, как отмечали СМИ, украинский президент начал избавлять политику от влияния олигархов, «усиливая свою личную власть».[/info_b]