СБУ объявила в розыск командующего войсками РФ в Украине генерала Суровикина

Опубликовано: 10.10.2022 20:18 , Обновлено: 10.10.2022

Служба безопасности Украины (СБУ) 10 октября объявила в розыск командующего российской группировкой войск вторжения в Украину Сергея Суровикина.

Сразу после его официального назначения на этот пост несколькими днями ранее Россия нанесла 10 октября более 80 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Сергей Суровикин один из нескольких российских генералов получивших прозвище “сирийский мясник”.

“Самое тяжелое, что может быть для нас — расширение зоны обстрела гражданского населения. Он этим очень “прославился”, особенно в Сирии, когда уничтожал города”, - [link href=“https://uatv.ua/general-armageddon-myasnik-kak-budet-vesti-vojnu-novyj-nachalnik-rossijskih-vojsk-surovikin-prognoz-ekspertov/” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] за несколько дней до бобмардировки Россией украинских городов экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. И оказался прав.

Ранее Телеграф сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) внесла 10 октября заместителя Совбеза России и бывшего президента России Дмитрия Медведева в межуднароный розыск.

СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову