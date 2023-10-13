СБУ поразила российский военный корабль и ещё одно судно в Севастополе - "Рыбарь"

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Опубликовано: 13.10.2023 16:18 , Обновлено: 13.10.2023

Жители Севастополя сообщили, что 13 октя оч услышали мощный взрыв со стороны рейда. Позднее в соцсетях плавились кадры с дымящим кораблем. Российские военкоры и украинские телеграм-каналы подтвердили попадание.

Российский телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что успешная атака на российский военный корабль произошла при выходе из Севастопольской бухты. По его данным, это произошло в пятницу утром, удару подвергся патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/RoksolanaKrim/status/1712767085078560965?t=x9vqnYV-3HIuzd5yIxIemQ&s=19”]

«К сожалению, корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи к „Державину“ был направлен буксир, который также подвергся атаке противника. Корабли остались на ходу, но степень повреждения неизвестна. В этой ситуации любопытно то, что эпицентр взрыва находился под водой. Это может указывать на применение полностью погружных безэкипажных катеров для нападения. Это объясняет отсутствие какого-либо противодействия со стороны экипажа корабля (их не заметили), а также проход морских дронов через боновые заграждения. Тем более, у ВСУ уже есть беспилотники такого типа», — сообщил российский телеграм-канал «Рыбарь».

В свою очередь, украинские телеграм-каналы со ссылкой на источники в СБУ, сообщили, что в пятницу был атакован корабль проекта 21631 «Буян-М», а удар по «Павлу Державину» был нанесён ещё раньше - два дня назад.

В СБУ уточнили же на условиях анонимности, что оба российских военных корабля корабля были поражены дроном «Морской малыш» с экспериментальным вооружением.

“После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке “Алроса”, которая пока что сумела сбежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет “Буян” повторить “подвиг” “Алросы” не смог, поэтому был сегодня на Севастопольском рейде”, - рассказали в СБУ, утаеоадет тг-канал “Труха”.

А вот в Минобороны России информацию про попадание украинских морских дронов в один или несколько кораблей не комментировали.

Ранее Телеграф сообщил, что украинский морской дрон «Морской малыш» 14 сентября поразил в Черном море российский ракетный корабль «Самум», утверждают ряд украинских СМИ ссылаясь на источники в СБУ.

Дрон «Морской малыш» подбил российский корабль «Самум» – укрСМИ