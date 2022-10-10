СБУ объявила в розыск Медведева и Захарову

Опубликовано: 10.10.2022 17:23 , Обновлено: 10.10.2022

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла 10 октября заместителя Совбеза России и бывшего президента России Дмитрия Медведева в межуднароный розыск.

Официального заявления там не делали, но журналисты заметили появление фамилии в реестре уголовных дел.

Обновлено Вслед за Дмитрием Медведевым СБУ объявила в розыск и пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову.

Как следует из базы данных МВД Украины, Дмитрия Медведева обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110 ч.2 УК). Согласно статье, Дмитрию Медведеву грозит до 10 лет тюрьмы.

Российский экс-президент после массированных ударов по гражданским объектам в Украине публично порадовался и пообещал ещё атаки.

“Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России Дмитрий Медведев заявил 26 сентября о том, что Запад никак не ответит на применение ядерного оружия Россией в Украине. Но для начала рассказал о “фонтанах диарейной демагогии”.

Экс-президент России пообещал, что Запад стерпит ядерный удар РФ по Украине