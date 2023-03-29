Украина может отправить в Беларусь "головорезов" для свержения властей - МИД России

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.03.2023 11:26 , Обновлено: 04.07.2024

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил в интервью RTVI, что Украина может отправить в Беларусь диверсантов для свержения Александра Лукашенко. Российский дипломат перечислил причины, по которым уверен в такой вероятности.

По его словам, на границе Украины и Беларуси белорусские военные зафиксировали “явно недружественную военную активность”.

“По сообщениям наших белорусских партнеров, оттуда то и дело залетают разведывательные украинские беспилотники, совершаются разного рода провокации на объектах приграничной инфраструктуры”, - рассказал российский чиновник.

По его словам, недавняя атака на Мачулищи под Минском, где был поврежден российский военный самолёт А-50, и перестрелка в Гродно в России расценивается как «прощупывание оборонного потенциала развернутой на территории Республики Региональной группировки войск России и Беларуси (РГВ) и подготовку к военной агрессии”.

Михаил Галузин также заявил, что белорусы, которые воюют на стороне Украины, ужесточили свою риторику.

“Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства. В этой связи нельзя исключать возможной переброски в Республику подобных диверсионных групп”, - сказал российский чиновник.

Михаил Галузин выказал уверенность, что в случае начала боевых действий на границе Украины и Беларуси ответственность будет лежать на Киеве. И пообещал, что Кремль отдаст приказ для участия в них своей армии.

“Разумеется, как это уже не раз бывало в нашей общей истории, плечом к плечу со своими братьями встанут россияне — для защиты суверенитета и безопасности Союзного государства”, - заявил он.

В Киеве, в свою очередь, обвиняют Россию в намерении развязать войну Беларуси и Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило 9 марта, что знает о намерении России устроить военную провокацию на границе Беларуси и Украины. Там также заявили, что освещать ее приедет Соловьев с российского телевидения. Впрочем, их прогноз не оправдался.

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А белорусские пограничники рассказали, что украинские военные продолжают минировать территории рядом с границей. Причем делают это демонстративно.

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