Саркози попросил отпустить его из тюрьмы из-за "очень тяжёлых" условий

Опубликовано: 10.11.2025 14:14 , Обновлено: 10.11.2025

Адвокаты экс-президента Франции Николя Саркози, осуждённого на 5 лет тюрьмы, подали ходатайство о досрочном освобождении политика. После трёх недель, проведённых в камере парижской тюрьмы Ла-Санте, Саркози пожаловался на "очень тяжелые" и "даже изнурительные" условия содержания.

Парижский апелляционный суд 10 ноября рассматривает ходатайство адвокатов Саркози о его досрочном освобождении. Французская прокуратура предложила освободить бывшего президента под определённые условия.

Суд заслушал и самого политика, которому разрешили подключиться к заседанию по видеосвязи. Он заявил, что его пребывание в тюрьме оказалось «очень тяжёлым» и «изнурительным» и в очередной раз заявил о собственной невиновности, передало издание The Guardian.

«Я никогда не признаюсь в том, чего не делал», — заявил Саркози, добавив, что намерен продолжать свою борьбу «за то, чтобы правда восторжествовала».

Политик выразил благодарность персоналу тюрьмы за помощь, оказанную ему в “трудные времена”. Они, как сообщило французское издание Le Monde, оказались беспрецедентными. По информации издания, Саркози содержать в отдельной камере площадью девять квадратных метров в VIP-крыле парижской тюрьмы, чтобы избежать контактов с другими заключёнными. Заключённым, которых содержат в таких особых условиях, разрешается выходить из камер один раз в день. Прогулка в одиночестве проводится в небольшом дворике. Саркози также разрешены свидания три раза в неделю.

Особые условия, на которые пошло Министерство внутренних дел Франции, заключается в том, что помимо сотрудников самой тюрьмы бывшего президента дополнительно охраняют два сотрудника службы безопасности. На такой шаг ведомство согласилось пойти, “учитывая статус и угрозы в адрес” высокопоставленного осуждённого.

Такие дополнительные меры защиты для экс-президента во время отбывания тюремного срока возмутили начальство самой тюрьмы. Там этот шаг расценили как профессиональное оскорбление.

“По сути, они говорят нам, что мы не умеем выполнять свою работу. Сегодня в тюрьме находятся два гражданских лица, которым там не место и которые не знают, как работает система. Я никогда не видел ничего подобного за 25 лет работы”, — заявил Вильфрид Фонк, глава профсоюза тюремной администрации UFAP UNSa Justice, в интервью радиостанции RTL.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Парижский суд вынес обвинительный приговор в отношении Николя Саркози 25 сентября 2025 года. Впервые в истории Пятой Республики бывшего руководителя государства приговорили к реальному тюремному сроку.

Экс-президента Саркози приговорили к реальному тюремному сроку – первый случай в истории Франции

Николя Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что он в 2005 году, будучи министром внутренних дел, заключил “коррупционное соглашение” с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи с целью незаконного финансирования своей предвыборной кампании 2007 года. По версии суда, предвыборный штаб Саркози тогда получил порядка 50 млн евро в обмен на некие “услуги” Каддафи. Подобное иностранное финансирование противоречит французскому законодательству. Несмотря на то, что президентскую гонку 2007 года Саркози всё же выиграл, годы спустя он таки поплатился за нарушение избирательного законодательства своей страны.