Экс-президента Саркози приговорили к реальному тюремному сроку – первый случай в истории Франции

Опубликовано: 25.09.2025 16:20 , Обновлено: 25.09.2025

Парижский суд 25 сентября вынес обвинительный приговор в отношении экс-президента Франции Николя Саркози. Впервые в истории Пятой Республики бывшего руководителя государства приговорили к реальному тюремному сроку.

Николя Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что он в 2005 году, будучи министром внутренних дел, заключил “коррупционное соглашение” с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи с целью незаконного финансирования своей предвыборной кампании 2007 года. По версии суда, предвыборный штаб Саркози тогда получил порядка 50 млн евро в обмен на некие “услуги” Каддафи. Подобное иностранное финансирование противоречит французскому законодательству. Несмотря на то, что президентскую гонку 2007 года Саркози всё же выиграл, годы спустя он таки поплатился за нарушение избирательного законодательства своей страны.

Судья также выписал Саркози огромный штраф - 100 тысяч евро. По трём другим пунктам обвинения (политика также обвиняли в злоупотреблении ливийскими государственными средствами и пассивном участие в коррупционной схеме) политика оправдали.

По данным французского издания Le Figaro, судебный приговор вынесен с отсрочкой исполнения наказания, то есть политика не взяли под стражу сразу же, в зале суда. Однако, как пояснило издание, даже если Саркози теперь подаст апелляцию на решение суда, шестой президент Пятой Республики всё равно в ближайшие недели будет заключён в тюрьму.

В соответствии с установленной процедурой, 70-летнего экс-президента вызовут в прокуратуру в течение месяца и уже там политику сообщат точную дату заключения под стражу. Возможная апелляция, на которую политик имеет полное право, не приостановит эту меру пресечения.

Кстати, сторона обвинения за “фаустовское коррупционное соглашение с одним из самых одиозных диктаторов последних 30 лет” запрашивала у суда больший срок - не пять, а семь лет тюрьмы.

Сам Саркози даже после вынесения судебного приговора продолжал настаивать на собственной невиновности.

“Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой”, - прокомментировал он решение суда.

Между тем, это уже третий приговор, вынесенный Саркози после того, как он покинул президентское кресло. В 2021 году его приговорили к году тюрьмы и двум годам лишения свободы условно по делу о коррупции, но реальное тюремное заключение заменили домашним арестом. Позднее политика также признали виновным в другом коррупционном деле, но тогда обошлось условным сроком.