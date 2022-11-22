"Самые мрачные дни" - Украина приготовилась пережить зиму после "колоссальных" разрушений энергетики

Опубликовано: 22.11.2022 16:30 , Обновлено: 04.07.2024

Глава национального оператора электросетей Украины "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 ноября назвал ущерб, нанесенный украинским энергетическим объектам российскими ракетными ударами, "колоссальным".

Он сообщил на брифинге, что практически ни одна тепловая или гидроэлектростанция не избежала ударов российских ракет. “Масштабы разрушений колоссальны. В Украине наблюдается дефицит выработки электроэнергии. Мы не можем вырабатывать столько энергии, сколько используют потребители”, - рассказал он.

Глава “Укрэнерго” предупредил, что украинцы могут столкнуться с длительными перебоями в подаче электроэнергии, но что его компания постарается помочь обеспечить условия для пребывания людей в стране в течение зимы. По его словам, у Украины накоплено достаточно запасов топлива, созданных перед вторжением России, и что его компания усердно работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Владимир Кудрицкий сообщил, что в “Укрэнерго” надеются получить некоторые запасные части за границей. Таким образом он отверг необходимость эвакуации гражданского населения. Отвечая на вопрос о предложениях эвакуировать некоторые города, наиболее пострадавшие от нехватки электроэнергии, Кудрицкий сказал, что такие призывы “неуместны”.

Ранее власти Украины предупредили, что украинцы, вероятно, будут жить с периодическими отключениями электроэнергии по крайней мере до конца марта. А президент Владимир Зеленский заявил, что половина энергетической инфраструктуры Украины была повреждена российскими атаками, в результате чего миллионы людей остались без электричества и воды с наступлением зимы и падением температуры ниже нуля.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что система здравоохранения Украины “переживает свои самые мрачные дни в войне на сегодняшний день”. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Анри П. Клюге заявил, что “разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины”.

Ранее Телеграф сообщил, что Госдепартамент США обвинил России в систематических военных преступлениях на территории Украины. В том числе, из-за бомбардировок гражданской энергетической инфраструктуры страны.

Россия осудила США за осуждение военных преступлений армии РФ в Украине