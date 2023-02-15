США перехватили 4 военных самолета РФ над Аляской

Опубликовано: 15.02.2023 08:10 , Обновлено: 15.02.2023

Североамериканское командование ПВО (NORAD) «обнаружило, отследило и перехватило» четыре российских самолета, «вторгшихся» в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

По информации пресс-службы NORAD, инцидент произошел 13 февраля. При этом там отметили, что самолеты РФ не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Что это были за самолеты, в командовании не уточнили.

Там лишь добавили, что российские самолеты часто заходят в зону ПВО Аляски и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.

«NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее», — следует из заявления.

В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что два истребителя F-35 ВВС Нидерландов перехватили группу из трех российских военных самолетов (двух Су-27 и одного Ил-20М) в небе возле Польши. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило Reuters.