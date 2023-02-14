Возле Польши истребители перехватили три военных самолета РФ — Reuters

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Опубликовано: 14.02.2023 08:53 , Обновлено: 14.02.2023

Два истребителя F-35 ВВС Нидерландов перехватили группу из трех российских военных самолетов в небе возле Польши. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщило Reuters.

«Неизвестные самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда, РФ», — сказано в заявлении министерства обороны Нидерландов, передает агентство.

СМИ со ссылкой на Reuters написали, что «два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М вошли в воздушное пространство Польши, и им на перехват вылетели два F-35 принадлежащие Нидерландам».

Однако агентство обновило свою новость и сообщило: «Эта история была переписана, чтобы прояснить, что перехват произошел недалеко от Польши ».

«Голландские истребители F-35 сопровождали строй на расстоянии и передали сопровождение партнерам по НАТО», — сообщило Reuters.

В Министерстве обороны России информацию не комментировали.