Самолет Sukhoi Superjet не долетел от Москвы до Санкт-Петербурга

Опубликовано: 15.02.2024 12:44 , Обновлено: 15.02.2024

Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший в начале десятого утра из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку в Шереметьево. Что случилось?

Речь – о рейсе авиакомпании «Россия» SU-6018, сообщил сайт ria.ru. Он вылетел в 9:20, покружил над Зеленоградом и вернулся в Москву. По данным «112», на борту произошла техническая проблема – сработал датчик неисправности двигателя, и экипаж запросил экстренную посадку.

Самолет сел в «Шереметьево».

Ранее Телеграф писал, что чартерный рейс из Милана, на борту которого находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа, 2 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел в покрытую снегом грязь в литовском аэропорту. Видео посадки попало в Сеть.

Появилось видео, как в Вильнюсе пассажирский самолёт промазал мимо посадочной полосы