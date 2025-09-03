Самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе

Опубликовано: 03.09.2025 08:07 , Обновлено: 03.09.2025

Литовский военный самолёт Spartan с президентом Гитанасом Науседой, первой леди Дианой Науседой и делегацией из Финляндии на борту не смог приземлиться в Вильнюсском аэропорту вечером во вторник, 2 сентября. Самолёту пришлось кружить в районе аэропорта более получаса. Узнали, что известно об инциденте к этому часу.

По данным сервиса для отслеживания полётов воздушных судов flightradar24.com, Spartan вылетел из Финляндии около 19:00 и должен был приземлиться в Вильнюсе в районе 20:40. Однако по факту самолет кружил в воздухе более получаса и не мог приземлиться. Совершить посадку борт смог лишь в 21:16, передал литовский портал 15min.

Скриншот сервиса flightradar24.com

В последствии выяснилось, что на борту самолёта был президент Литвы и первая леди, которые возвращались из Финляндии после встречи с президентом Финляндии Александром Стаббсом и баскетбольного матча между литовскими и финскими командами в Тампере.

Пресс-секретарь президента Литвы Томаш Бержинскас, который сам находился на борту самолета, объяснил задержку правительственного борта в воздухе информацией о беспилотнике, якобы замеченном вблизи аэропорта. В результате борт получил инструкции, что приземляться пока небезопасно, и совершили посадку лишь после того, как были приняты все меры безопасности.

Предварительная причина инцидента — замеченный в воздухе беспилотник — также фигурирует в выложенной в общий доступ записи разговора между специалистом по управлению воздушным движением и пилотом Spartan.

“Из-за дрона прекратите посадку, поднимитесь на высоту 4000 футов и сделайте облет”, — говорит на записи специалист по управлению воздушным движением. Позже из его уста также прозвучала информация о том, что “есть данные о нескоординированном беспилотнике в зоне нашего контроля”.

В государственном авиадиспетчерском предприятии Oro navigacija также прокомментировали инцидент после приземления самолёта. Представитель Национального центра управления кризисными ситуациями Дариус Бута заявил, что от Службы авиационной безопасности аэропортов Литвы поступило уведомление о том, что в Лиепкальнисе был замечен беспилотник.

“После этого были задействованы процедуры безопасности полётов — полёты были ненадолго приостановлены, а когда поступила информация об отсутствии угрозы, движение возобновилось”, — говорится в комментарии Oro Navigacija.

Какой именно дрон стал причиной нарушения воздушного движения в Вильнюсе, ещё предстоит выяснить профильным госслужбам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях самолёт, на котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, столкнулся с глушением сигнала GPS при заходе на посадку в Болгарии. Пилотам пришлось сажать борт вручную, используя бумажные карты. В Еврокомиссии подтвердили инцидент и заявили, что болгарские власти подозревают «вопиющее вмешательство со стороны России».

ЕС обвинил Россию в GPS-«атаке» на самолёт главы Еврокомиссии фон дер Ляйен