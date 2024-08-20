"Никто им не поможет" — В России после атаки дронов третий день не могут потушить пожар на нефтебазе

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Опубликовано: 20.08.2024 10:43 , Обновлено: 20.08.2024

В Ростовской области России на атакованной дронами нефтебазе площадь пожара на 20 августа увеличилась до 10 тыс. квадратных метров. Спасатели не могут потушить его третий день.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу администрации района. Известно, что на месте пожара работают более 500 МЧСников.

Цистерны с топливом на нефтебазе в Пролетарксе Ростовской области загорелись в ночь на 18 августа после атаки дронами. По информации СМИ, при тушении пострадал 41 спасатель.

«Парни остались без снаряги и без части здоровья, зная нашу систему, никто им не поможет», — написал ростовский пожарный блогер Владислав Гончаров в сторис Instagram, который начал сбор денег для МЧСников.

Как сообщили местные жители, небо над Пролетарском сейчас «выглядит жутко». Открытого горения на опубликованном 20 августа видео не видно, но в небо поднимаются клубы черного дыма.