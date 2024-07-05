Салюты — всё? В США отметили День Независимости шоу дронов

🎥 Видео

Опубликовано: 05.07.2024 13:17 , Обновлено: 05.07.2024

Мы привыкли, что государственные праздники, как правило, сопровождаются бурным и красочным фейерверком. Однако в Америке пошли ещё дальше: на День Независимости США, который отмечается 4 июля, в ночное небо над Лос-Анджелесом запустили более 800 дронов. Такое решение власти приняли не случайно.

Дело в том, что салюты являются частыми причинами пожаров, поскольку их запуск в сухую летнюю погоду может привести именно к этому. Кроме того, нелегальные и некачественные фейерверки часто взрываются в руках, наносят вред животным и детям. Именно поэтому во многих странах медленно, но верно переходят на альтернативу красочному шоу и заменяют салюты дронами.

“Шоу дронов — это синхронизированный оркестр из множества световых точек. Наша команда этими дронами дирижирует — это долгие часы кропотливой работы. В среднем написание программы для такого светового шоу занимает более 100 часов. Обычно шоу с дронами стоит столько же, сколько и хороший фейерверк”, — рассказал менеджер американской компании Sky Elements Drones Кайл Пивник.

Кроме Америки, подобное техническое ноу-хау вводят и другие страны. Так, например, на Новый год в Китае тысячи беспилотников выстроились в виде драконов сразу в нескольких городах. Аналогичную фигуру из ещё 3000 беспилотных летательных аппаратов образовали над Международным конференц-центром Тяньфу в Чэнду, Китай.

Тысячи дронов в виде драконов. Видео празднования Нового года в Китае облетели весь мир