Ryanair решила отменить полёты между литовским Каунасом и европейской столицей. Этим маршрутом летали и белорусы
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair решила прекратить полёты из Каунаса (Литва) в Берлин с апреля 2025 года. Эта информация следует из данных, размещённых на сайте авиаперевозчика.
Последний рейс по данному маршруту запланирован на 29 марта, сообщил kaunas.kasvyksta.lt. Стоимость билета стартовала от €14,99 (52,91 рубля по курсу) в одну сторону.
Сокращение рейсов в Германию Ryanair анонсировала ещё в октябре прошлого года. Тогда компания объявила о полном прекращении полётов из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига, а также о сокращении количества маршрутов из аэропорта Берлин-Бранденбург. Это решение затронуло и рейсы, связывающие Каунас с Берлином.
Причиной такого шага в Ryanair называли «неспособность правительства Германии» снизить авиационные сборы, сборы за безопасность и управление воздушным движением. По мнению компании, высокие сборы тормозят восстановление экономики и рост авиаперевозок.
«Количество самолётов в берлинском аэропорту сократится с 9 до 7, в результате чего будет потеряно 750 тысяч пассажирских мест и 6 маршрутов — в Брюссель, Ханью, Каунас, Краков, Люксембург и Ригу», — заявили в Ryanair в прошлом году.
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