Рядом с кладбищем в Иране прогремели взрывы – больше 70 погибших. Что известно?

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Опубликовано: 03.01.2024 17:07 , Обновлено: 03.01.2024

Десятки погибших и раненых – таков предварительный результат двух взрывов, прогремевших 3 января в Иране, в городе Керман, рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касима Сулеймани, бывший глава элитных иранских сил «Аль-Кудс».

В четвёртую годовщину со дня смерти генерала Сулеймани к его могиле пришло несколько сотен людей. Во время церемонии поминовения раздались четыре взрыва. По последним сообщениям официальных лиц Ирана, число жертв превысило 70 человек, порядка 170-ти получили ранения. Данные уточняются.

«Взрывы были вызваны террористическими актами», – процитировали государственные СМИ слова местного чиновника провинции Керман. Он, впрочем, не сказал, что мог стоять за атакой. Однако выразил уверенность, что все было тщательно подготовлено.

По уточненной информации иранского агентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: сумки с взрывчаткой находились возле входа на кладбище в городе Керман.

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[info_b]Генерал Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Аль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии.

Сулеймани был убит ракетным ударом США 3 января 2020 года.

(Источник – Википедия)[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что США в декабре объявили о развертывании многонациональных сил для защиты торговли в Красном море. Такое решение там приняли после серии нападений йеменских повстанцев-хуситов на корабли, вынудивших несколько судоходных компаний приостановить свою деятельность в этом регионе.

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