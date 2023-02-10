РосСМИ заявили, что за взрывами «Северных потоков» следил самолет-разведчик США

Опубликовано: 10.02.2023 08:37 , Обновлено: 10.02.2023

Российские СМИ 10 февраля заявили, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon прилетел на место взрывов «Северных потоков» спустя 1,5 часа после произошедшего.

Так, российское госагентство РИА Новости, ссылаясь на архивные записи сервиса Flightradar утверждает, что самолет прилетел из Атлантики и, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм.

Затем самолет якобы дозаправился над Польшей от самолета-топливозаправщика КС-135Р, вернулся на Борнхольм, сделал полный круг «точно над районом взрыва» и начал снижаться. А после «пропал с радара».

Отметим, что даже если американский самолет-разведчик и прибыл на место взрыва «Северных потоков», это все еще не доказательство того, что за произошедшим стоят США.

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Ранее в СМИ уже появлялась информация, что к «Северным потокам» прилетали американцы. Но тогда говорили о военном вертолете Sikorsky MH-60R Seahawk.

Это произошло после того, как издание Der Siegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило правительство Германии о нападениях на газопроводы Nord Stream за несколько недель до сообщения о каких-либо инцидентах вокруг трубопроводов.

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Новость в российских СМИ о самолете-разведчике появилась почти сразу после публикации американского журналиста лауреат Пулитцеровской премии, известного американского журналиста Сеймур Херш, который обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках».

В свою очередь Белый дом отверг обвинения, а госдепартамент США назвал публикацию «полной ложью и полной фикцией». В министерстве иностранных дел Норвегии также ответили, что «эти утверждения являются ложными».

Даже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию Херша «очень серьезной», но «в чем-то спорной» и подчеркнул, что воспринимать материал «как первоисточник нельзя».