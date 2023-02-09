Песков обиделся, что на Западе не поверили в подрыв «Северных потоков» американцами

Опубликовано: 09.02.2023 13:52 , Обновлено: 09.02.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля «удивился» тому, что статья американского журналиста Сеймур Херша с обвинениями, что США подорвали «Северные потоки» «не разошлась широко» на Западе.

Он назвал публикацию Херша «очень серьезной», «глубокой по изложению», но «в чем-то спорной».

«К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что воспринимать материал «как первоисточник нельзя». Но, по его мнению, он должен «провоцировать ускорение международного расследования».

«А мы видим наоборот попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, днем ранее лауреат Пулитцеровской премии, известный американский журналист Сеймур Херш обвинил США, в том числе президента Джо Байдена, а также Норвегию во взрывах на «Северных потоках». Его слова мгновенно распространили российские СМИ.

В свою очередь Белый дом отверг обвинения, а госдепартамент США назвал публикацию «полной ложью и полной фикцией». В министерстве иностранных дел Норвегии также ответили, что «эти утверждения являются ложными».